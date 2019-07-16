上腹痛竟是冠狀動脈阻塞 6旬翁險猝死

2019-07-16 15:41

〔記者吳亮儀、實習記者魏衣君／台北報導〕心臟病不一定是胸痛、也可能出現上腹疼痛症狀！

60歲陳先生長期飲食不固定、且體重過重，加上30多年來每天一包菸，生活習慣不健康；幾年前開始不時出現上腹部和下胸口悶痛，且合併火燒心、嘔酸水等症狀，在一次感冒就醫過程中陳先生向醫師提到這些問題，醫師高度懷疑是心臟病，轉診並仔細檢查後確認有3條冠狀動脈血管阻塞。

國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇指出，陳先生有混合性高血脂症，膽固醇和三酸甘油脂都超標，且長期菸癮導致動脈硬化加速，使血管阻塞。

醫院用心臟超音波、核子醫學心肌灌注掃描和心導管等檢查，發現陳先生心臟下壁和心臟前中膈部有缺血變化，且3條主要的冠狀動脈血管都出問題了，屬於「嚴重的冠狀動脈阻塞疾病」。

陳玠宇說，類似陳先生的案例其實很危險，因為3條冠狀動脈都堵塞，嚴重可能會引發急性心肌梗塞，甚至猝死。陳玠宇說，約8成的缺氧性心臟病患會有胸悶、胸痛或會喘等症狀，但其實也有約1成6的病患會出現「非典型」症狀。

「非典型」症狀包括上腹部、前下頸部、下牙床痛等。陳玠宇提醒，其實心臟病的腹部不舒服和腸胃疾病的腹部不適仍有些差異，例如胃出問題會在飯前飯後有火燒心、嘔酸水症狀，而心臟病的腹部不舒服會發生在行走、爬樓梯或運動時。

陳玠宇提醒，易引發缺氧性心臟病危險群包括肥胖、高血脂、高血壓、抽菸、糖尿病、冠狀動脈心臟病家族史等，提醒這些族群要留意身體不舒服的狀況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法