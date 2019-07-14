尋找社頭人！來老城區限時闖關感受大溪社頭文化

2019-07-14 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕想知道大仙尪有多重？將軍腳是人還是腳？你知道童仔也要做造型嗎？桃園市傳承百年的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境」，由30餘個自發性組成的社頭所支持，大溪老街住著各行各業的職人，各隱藏著「社頭人」的身分，為期三週的「大溪大禧」系列活動於14日、21日下午2點至5點辦理「尋找社頭人」活動，集結社頭分散在大溪城區、內柵地區，共計10個關卡，邀請民眾在限時3小時的闖關過程感受有趣又充滿活力的大溪社頭文化。

這10個關卡，嘉天宮同義堂在大溪農會倉庫開辦大溪將軍體驗，讓親子一同參與將軍小知識猜謎及體驗穿戴小三太子，學習大溪獨特將軍步；溪州忠義堂在大慶洞開放民眾登上威風的忠義號，與聖帝公開啟一趟尋根之旅！

大溪共義團在中正公園安排太子快閃出陣，還有難得亮相的臥虎藏龍珍貴旗幟，和共義團在有動有靜的互動；聖廟無極總宮也在中正公園設攤，用色彩學向你解說母娘信仰的意涵，一來感受多彩的力量，同時「轉」出自己的幸運色；另有普濟堂關卡，來這裡別忘了向關聖帝君拜一拜、向帝君提早祝壽。

興安社、同人社在健輇機車行由社頭人從古時的遶境講到現代的修復，另在福仁宮則是帶領民眾破解大溪兩座「百歲神轎」上的通關密語；德生專業快剪的髮型師也幫童仔做造型，讓祂們可以華麗登場。

距離老街10分鐘車程的內柵地區，擁有不同於老街的大溪魅力，還有仁安社關卡、 金鴻慈惠堂關卡，來到仁安社，可以直擊社頭日常，靜態收藏品、動態排演場；金鴻慈惠堂展演人見人愛的醒獅，每個動作別具意義，凡是集滿關卡五個或七個章，可至服務台兌換限定好禮，集滿內柵地區兩個章還有大溪大禧限定月曆；前往方式可至大溪客運總站搭乘5110號公車，或至中正公園租借ubike迎風前往。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法