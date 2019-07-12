暑假何處遛小孩？ 尚順全室內遊樂園半價優惠不怕曬

2019-07-12 09:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份「尚順育樂世界」為全室內的遊樂園，擁有科學探索、科技創新、體能鍛鍊等17項遊樂設施，全套票原價1199元，即日起到9月1日，半價優惠599元，家長們不妨趁暑假帶小朋友前往「放電」，又不怕夏天日頭曬。

「尚順育樂世界」全區包含尚順購物中心、尚順君樂飯店，以室內主題樂園「尚順育樂天地」，將購物、餐飲住宿與娛樂的諸多需求合而為一；其中「尚順育樂天地」，更是具備晴天、雨天都好玩的全室內遊樂園。

全套票原價1199元，業者在今年暑假推出半價優惠599元，全館的17項遊樂設施，整合科學探索、科技創新、體能鍛鍊三大主軸，可分成「輕鬆玩樂型、刺激體驗型、極限運動型」三大類型，不同的特色玩法，歡迎大小朋友一同享樂。

「輕鬆玩樂型」的設施，包含廣受大小朋友歡迎、穿梭在如哈利波特魔法般的「梅萃雅魔法學園」、以多種玩具元素組成的5道闖關遊戲「玩具幻想曲」等；及旋轉木馬、夯魚咖啡杯、旋轉大樂GO及享受互相駕車碰撞的飆風碰碰車，全家同樂大小朋友都好玩！

業者為了讓出遊的家庭，有更舒適的旅程體驗，「尚順育樂世界」線上商城將於7月中旬推出2天1夜尚順君樂飯店「住宿搭配遊園」限時住房專案，原價1萬1478元，下殺約3.5折，只要3988元，讓家長們不用開車繞來繞去，更不用怕日曬雨淋打亂行程，全家人在「尚順育樂世界」一次滿足。更多活動內容及優惠可上尚順育樂世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。

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