夏天泡熱湯也有好處？礁溪推夏戀溫泉季邀民眾解熱暑

2019-07-11 15:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳暑假推「冷泉」季消暑，北邊的礁溪則推出「溫泉」季解暑！

礁溪溫泉為全國名湯之一，礁溪鄉公所與宜蘭縣溫泉產業發展協會合辦夏戀溫泉季，活動從即日起至10月底為止；鄉長張永德說，溫泉不是只有冬天能泡，夏天泡溫泉反而解暑又養生。

夏天泡熱湯會令人卻步，有民眾認為夏天泡湯易中暑，使得夏季、冬季泡湯人潮出現落差；為鼓勵遊客夏天到礁溪泡湯，鄉公所與礁溪多間溫泉業者合作，配合中醫的「三伏日」節氣，推出夏戀溫泉季，今天在湯圍溝溫泉公園正式展開。

溫泉業者、川湯春天副總經理翁子豪說，溫泉一年四季都可泡，夏天因氣候炎熱，若浸泡溫泉10分鐘，可將體內熱氣隨溫泉排出，促進血液循環效果佳，更能儲備身體元氣。

鄉長張永德說，中醫有「冬病夏治」理論，治療配合夏天三伏日，更能調養身體、提高抵抗力；今年三伏日為7月12日至8月20日，共有40天，夏天泡溫泉好處多多，解暑又能兼顧養生。

配合夏戀溫泉季，鄉公所推出「玩轉礁溪」APP，民眾下載後，完成程式內的闖關遊戲，可獲得合作溫泉飯店的9月、10月入住8折優惠，另有機票、手機等好禮抽獎，活動從即日起至10月底為止。

另，7月19日、20日，還有夏日饗宴，有音樂表演、魔術互動、花式籃球、手創市集等；張永德說，歡迎國內外遊客，暑假到礁溪聽音樂、看魔幻、動手玩，再把大獎帶回家。

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