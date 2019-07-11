陪我到老 新北寵物長照開跑8月掛牌

2019-07-11 13:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市寵物長照將開跑！新北市政府動物保護防疫處今年開設系列老齡寵物長照課程，輔導動物醫院和寵物業者老齡動物照料知識，8月16日也將為全新北共50家新北市特定寵物長照動物醫院及特定寵物長照之家掛牌。

新北市農業局長李玟表示，毛寶貝也會有年邁衰老、失智症等老化退化問題，更需要愛去關心及照護，讓牠們有良好的晚年生活，動保處輔導動物醫院及寵物業店家設置特定寵物長照機構，並培訓專業照護人員，讓老齡毛寶貝擁有終老安寧的照護場所。

動保處表示，飼主若有照護上的困難，可以選擇寵物長照機構，讓專業照護人員提升毛寶貝的生活照護品質。

動保處表示，如果想取得寵物長期照護人員證照，寵物業者及獸醫師可報名相關課程，寵物業者上課日期為7月16日及7月19日下午1點半；獸醫師上課日期為108年7月24日上午10時，地點在新北市動保處，課程內容為寵物長照概論及實際經驗分享。

動保處表示，寵物業者報名可洽新北市寵物商業同業公會總幹事0968989552，獸醫師線上報名網址：https://reurl.cc/xmRVL。

民眾若想了解居家照護寵物方法，則可參加寵物達人系列講座，時間為7月27日下午1點半於新北市動保處，課程內容為老齡犬隻長照護理，線上報名網址：https://forms.gle/5av1NL1J1zhZtz5P6。

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