別大意！腸病毒新增2例71型重症

2019-07-09 16:02

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日表示，國內腸病毒疫情上升幅度趨緩，但仍新增2例重症，均感染腸病毒71型併發重症，所幸經治療後，病況改善已出院。

根據疾管署監測資料顯示，上週腸病毒門急診就診共計1萬6614人次，雖然較前一週略升4.7%，上升幅度已較平緩。

防疫醫師林詠青表示，新增2例腸病毒重症為北部7歲男童、2歲女童，兩人分別於6月18日、19日發病，其中，7歲男童陸續有頭痛、發燒、喉嚨長水泡、嗜睡及步態不穩等症狀，2歲女童則有發燒、疱疹性咽峽炎、嗜睡、嘔吐及肌抽躍等情形，經檢驗確認感染腸病毒71型。

疾管署指出，社區腸病毒71型病毒活動持續，今年累計已有147例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，但以輕症及散發病例為主。

今年共計有18例腸病毒重症，以感染腸病毒71型12例最多，其他分別感染腸病毒D68型2例，以及克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

疾管署也再次提醒，在暑假期間，孩童出入人口密集、互動頻繁的場所，例如安親班、托兒所、室內兒童樂園等，返家或進食前需要確實洗手；大人外出返家必須先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手，降低病毒傳播風險。

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