阿公阿嬤學打鼓 雄心壯志想組樂齡潮鼓樂團

2019-07-09 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市忠孝路的基督長老教會，開辦社區關懷據點「活力學園」，今天安排近30位銀髮樂齡長輩，學習打木箱鼓，長輩打鼓唱著「往事只能回味」，滿臉洋溢重拾青春的幸福光彩，立委黃國書得知這項學習聚會，到場跟著「砰恰砰恰」的鼓聲學習拍打木箱鼓，直呼「這個很好玩吔！」，這群阿公阿嬤雄心壯志說，未來想組樂齡潮鼓樂團。

「時光已逝永不回、往事只能回味」，研製台灣木箱鼓品牌的樂器老師林世忠，常在學校社團指導年輕人拍打木箱鼓，卻是首次指導銀髮族長輩，他說，木箱鼓左右手並用，數著節奏快慢拍打，雙掌會有麻麻的感覺，有助於阿公阿嬤血液循環與腦部記憶，更重要的是「自娛娛人」，是非常適合長輩的簡易樂器，如果無法坐在鼓上彎腰，也可坐在椅子上，調整適合自己的姿勢。

今天有近30位阿公阿嬤參加，年紀最大的黃姓阿嬤現已87歲，兒子每週二帶她來聚會，她雖有輕微失智症，但很靈活的跟著節拍左右手並用，另名陳姓阿嬤帶著放暑假的孫子一起來聚會學打鼓，是青銀共居共學最好的寫照。

立委黃國書得知有這群長輩在快樂學習，也到場向阿公阿嬤請安，看見他們開心玩打木箱鼓，也摻一腳跟著學，二手拍打著節奏啍唱著「往事只能回味」，越打越有趣，助理催促著他，還有其他行程「不能再玩了」，長輩也笑著要他「年輕人趕快去打拚，老了再來玩」，大家笑成一團。

負責「活力學園」的志工陳詩德表示，今年5月忠孝路接受台中市社會局的指導開始試辦社區關懷據點，希望成為東南區長輩快樂學習的聚會場所，目前每週二上午開辦手工藝、音樂、醫藥、健康促進等各式課程，週五上午則有排舞課程，歡迎65歲以上的銀髮族報名參加。

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