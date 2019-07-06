台灣俚語也能變成藝術創作 台南這個展「言外之意」逗趣

2019-07-06 17:30

〔記者楊金城／台南報導〕「人兩腳，錢四腳」、「西瓜偎大邊」、「一個錢打廿四個結」等台灣俚語，大家耳熟能詳，但竟能變成藝術創作，藝術家林安琪以影像、行為表演、裝置藝術演釋俚語的展覽「言外之意、圖外之意」，讓人稱奇有趣。

林安琪「言外之意、圖外之意」駐村藝術展，現在在台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展到8月25日，她也將在7月20、27日進行現場行為藝術演出，值得觀眾看展欣賞。

林安琪是泰雅族後裔，畢業於加拿大西蒙菲沙大學視覺藝術系，曾獲2016年溫哥華當代美術館新藝術家獎，今年參與第24屆日本國際行為藝術節，也獲選為總爺國際藝術村駐村藝術家。

林安琪在駐村創作期間，看到年輕世代對台灣俚語文化未解其意，於是探訪地方耆老，運用直譯的方法，將台灣俚語轉換成視覺語言的藝術創作，呈現俚語字面及延伸意涵。

像譏人視錢如命的「一個錢打廿四個結」，林安琪就用紙鈔真的打一串廿四個結。

「破鼓好救月」形容廢物也可善加利用，林安琪以敲鼓聲音和鼓皮布置。最有趣是林安琪演釋俚語「過時賣曆日」（譬喻錯判時機），她真的推車到夜市賣過時的日曆紙，引起民眾好奇，討論俚語正確發音和意涵，也都被她收錄聲音成為展覽一部分。

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