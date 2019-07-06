宜市公所主管共識營 4年爬7座百岳

2019-07-06 16:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所主管共識營很有挑戰性！從2016年起至今年4年，已爬了7座百岳，包含今年爬的「武陵四秀」桃山；宜蘭市公所指出，希望藉此訓練主管的意志力與耐心；宜蘭市長江聰淵指出，今年爬桃山要一路爬升1445公尺，過程中非常辛苦，需要大家互相扶持，希望藉此讓公所團隊更團結。

市公所今年在4、5兩日舉辦主管共識營，攀爬海拔3325公尺的桃山，營隊從海拔1800公尺的武陵山莊出發，進入桃山登山口後，一路爬升，經過之字坡、黑水塘、停機坪後，再抵達桃山山頂。

整個登山過程動輒60至70度險升坡，攀爬常需手腳並用；登頂單趟約5.6公里，來回時間約12小時，不少主管呼喊咬鐵腿個2到3天了；市公所指出，所內辦理的主管共識營，共影攀爬合歡山北峰、主峰、東峰、石門山、雪山東峰、主峰及今年的桃山，共已征服7座百岳。

桃山登頂後，江聰淵說，登頂的過程中，有不少險坡，天氣上有遇到太陽也遇到下雨，充滿了挑戰，非常辛苦，與人生歷練差不多，需要很多耐力與毅力，才能通過考驗，最值得一提的是，主管共識營開始爬百岳後，團隊透過互相協助，培養向心力，期許在回到工作崗位後，能發揮更大的能量。

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