台灣心臟沒淪陷 護國神山阻秋行軍蟲?

2019-07-05 12:58

〔記者張協昇／南投報導〕秋行軍蟲入侵台灣，位居台灣中心點、有台灣心臟之稱的南投，成為全台目前唯二未發現秋行軍蟲縣市，護國神山中央山脈除擋颱風外，是否也會阻秋行軍蟲？副縣長陳正昇表示，秋行軍蟲會隨著氣流及寄主植物種苗入侵，因此，地形、氣候及栽種的植物種類都可能是影響秋行軍蟲入侵因素，縣政府正透過公所及農會系統加強向農民宣導防疫，要求農民一旦發現疑似秋行軍蟲，要儘速通報。

秋行軍蟲繁殖力強，根據研究，如果順著氣流就可飛250公里，全台目前只有南投縣與嘉義市未淪陷，雖然南投縣政府有接獲多起疑似秋行軍蟲通報案例，但最後證實都非秋行軍蟲。

由於南投縣是農業大縣，鄰近的台中市、彰化、苗栗及雲林等縣市，都已被秋行軍蟲攻入，有民眾對於南投縣為何未淪陷感到好奇？打趣說護國神山中央山脈除擋颱風外，難道也會阻秋行軍蟲？

對此，南投縣副縣長陳正昇表示，秋行軍蟲可能是隨著西南氣流從中國漫延而來，另也會隨寄主植物種苗入侵，因此，地形、氣候及栽種的植物種類都可能是影響秋行軍蟲入侵因素，南投多山，包括八卦山脈等，或許都有屏障作用，而秋行軍蟲對玉米情有獨鍾，南投農民種玉米少，可能都是原因，但無論如何，農民都要提高警覺，一旦發現疑似秋行軍蟲，要儘速通報，及早處置，避免疫情擴散。

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