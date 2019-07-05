看好數化音樂創作前景 私立高職推電音新科組！

2019-07-05 08:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內許多私立高中職面對少子化衝擊，紛紛面臨減班危機，但也有學校嚐試找出未來就業新趨勢，反映在新的科組上，新北市莊敬高職繼3年前成立音樂科後，今年再增設「電音創作DJ組」，並且希望未來能獨立成科，因網路社會發展、數化創作更普及的新世代。

莊敬高職副校長、音樂科主任賴惠文說， 現在的社會工作型態驟變，擁有唯一專長極可能會被時代的洪流淹沒，因此高中職階段協助學生接觸各種領域，學習多樣化技能、進一步發展第二專長與跨領域能力，畢業就能擁有就業機會。

她指出，音樂科的學生如果能在自己的音樂、戲劇、舞蹈專長之外，學習到數位音樂的專業技術能力，必可對於跨領域藝術及多元藝術表演的能力有所提升，並且增加許多未來職業的選項。

莊敬高職音樂科的「電音創作DJ組」與前台北市文化局長、現任「MTI音樂科技學院基金會」董事長倪重華合作，引進多項數位音樂創作課程以及軟硬體技術，指導學生操作音樂工作站等。

賴惠文說，學生升學可接軌目前台師大、輔仁大學及多所科技大學的流行音樂學系，未來職場進路包括數位音效師、錄音師、作詞人、作曲人、編曲人、配樂師、混音師、製作人、母帶後製工作者，外場音響、音控工作者和DJ等，適合有志於數位音樂創作的學生就讀。

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