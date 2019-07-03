有骨氣！國旗入鏡遭中國廠商要求下架 霸氣網紅直接解約

2019-07-03 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕19歲網紅鍾明軒因2012翻唱歌曲煎熬，以「煎熬弟」身分在網路上爆紅。最近他透露，曾經因為在影片讓印有「國旗」的馬克杯入鏡，被中國廠商說這是「台獨行為」，要求將影片下架。鍾明軒對此霸氣表示，「不能做自己，我就跟他解約了」。鍾明軒受訪影片今（3）日在臉書被粉絲團轉發後，也讓不少網友豎起大拇指讚「有骨氣」。

鍾明軒去年9月曾在台北101拍攝影片，並在影片中舉起一只印有國旗的馬克杯，開心表示「我就敗家的買啦」！日前他受《三立》採訪時透露，因為他在影片中講到「這是我們的國旗」，因此被中國廠商說，「你這是台獨行為，請把影片下架」。鍾明軒說，「不能做自己，我就跟他解約了」。

鍾明軒近期拍攝的影片常對政治、兩岸關係發表看法，引起不少網友對他改觀，認為他已從「煎熬弟」轉變成會思考，且很有想法網紅。目前他的YouTube頻道也已經有近50萬人訂閱。鍾明軒近期影片中，不僅怒斥那些稱台灣為鬼島的人是「酸民」，要求他們「放棄國籍」；日前也特別拍攝一段影片聲援香港參與「反送中」的民眾，讓不少香港網友在影片下方表達感謝之情。

鍾明軒說，自己的影片對中國有些敵意之後，很多原本的粉絲都告訴他「不再支持」；很多中國商案也取消，損失了許多錢。不過鍾明軒就曾在影片中提到，自己不是很喜歡接業配，他曾說「很多網紅，明星都為了錢推薦。有必要嗎？有需要為了錢而犧牲自己的名聲嗎」？

今日不少臉書粉絲團不約而同的轉貼了鍾明軒受訪的相關新聞，網友對此紛紛留言表示，「他真的很棒，勇於表現自我，勇敢做自己」、「年紀輕輕願意關心國家、也很勇於表達自我」、「做為一個剛起步的年輕網紅擁有的資產應該不多吧，竟然還是願意解約，有骨氣！」、「在台面上叫的出名字的藝人，有多少人能做的到」、「 比那些大咖藝人有guts多了」！

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