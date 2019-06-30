28年水果攤歇業 最後一日營收助學

2019-06-30 19:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉黎明村的大廟口，每天黃昏後就有個照亮廟口的水果攤，是村里唯一賣水果的小販，近日水果攤傳出歇業消息，鄉親相當不捨，老闆娘湯幸錦為了感謝地方支持，決定將最後一日營收助學回饋地方，湯幸錦今天將1萬多元的營業額，自掏腰包湊足2萬後全數捐給黎明文教協會，為水果攤劃下句點。

每天下午3點到晚上9點準時開張的水果攤，是地方鄉親的共同回憶，湯幸錦說，當初因為夫家有一小片芭樂園，為了增加收入，她把芭樂帶到廟口販售，由於村莊裡沒有其他水果攤，所以她也開始向拍賣市場批發不同總類的水果來賣，讓村民不必舟車勞頓。

湯幸錦說，剛開始經營水果攤時大女兒才2歲，現在女兒即將當媽媽，水果攤也要正式要走入歷史，家人都笑說「是水果攤把孩子養大的」，近年孩子們接手芭樂園後穩定了宅配通路，因此決定讓水果攤熄燈，雖然不捨但仍帶著感激，希望把最後一日的營收，回饋給長期協助地方學童課輔的文教協會，拉拔更多孩子長大。

外表樸實的湯幸錦除了是水果攤的老闆娘，另一個身份是屏東縣政府勞工處長林德輝的妻子，林德輝說，他特別感念妻子對家庭的付出，28年來堅持早上在芭樂園忙進忙出，傍晚再到廟口擺水果攤，妻子是他最大的後盾。

地方村民表示，湯幸錦每天都掛著笑容招呼顧客，販售價格也很平實，有時候還會分享務農經驗幫助青農，雖然水果攤熄燈讓大家很捨不得，但也紛紛送上祝福，有人獻花、有人以1688元包下最後剩下的水果，水果攤熄燈了，但村民的情感是不散的宴席。

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