竹北停車場改建 180棵樹移植成焦點

2019-06-27 23:03

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市光明一路停六停車場改建計畫，預計今年8月開工，為紓緩長達720日曆天工期的停車黑暗期，縣府準備建置APP系統，導引民眾前往周邊替代停車場；但現地180棵樹擬移植到竹東生態公園，則讓護樹人士憂心會不會是「放流邊疆等死」？

縣府交通旅遊處長游志祥表示，停六施工期間，原有平面100餘個收費車位將暫停，將建置停車導引APP系統，導引民眾到步行500公尺內的主要替代停車場，包括縣府周邊停車場、公二停五、停十五；另也將針對縣政二路及縣政九路增設停車格丶文化局地下停車場開放公共收費加以研議。

游志祥說，除土地公及周邊50株樹木現地保留，基地內約有180株樹木，將配合樹種適合移植季節，規劃移植至竹東頭前溪生態公園，屆時會簽訂移植保固期，提高存活率。

縣議員邱靖雅等人關切施工期間所造成噪音、粉塵及交通問題，如何把關？施工中大型機具進出的交通動線？土方如何管理？

前竹北市民代表許育綸說，竹東公園維護經費低，憂心180株樹是「放流邊疆等死」？建議應就近移植道路空樹穴、公園綠地或學校。

對於竹北市文化里長謝棋鈞等地方人士爭取基地納入文化里民集會所，游志祥說，將提供一塊地（靠文平路），供竹北市公所辦理都市計畫變更後興建里民集會所。

另外，毗連停六的兒十文化兒童公園，有一座深受小朋友喜愛的骨頭造型多功能遊具，可供攀岩和溜滑梯，因工程將打掉，讓人不捨！游志祥說，公園回復後，將改設磨石子溜滑梯丶沙坑丶體健設施等。

交旅處表示，為改善光明商圈停車空間不足問題，經交通部公路總局核定前瞻計畫補助興建公共運輸智慧停車場，停六停車場改建工程總經費3.5億元，將興建地下兩層停車場，預定8月開工，2021年10月完工。

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