胸部出現硬幣大小瘀青 婦人竟確診罹乳癌

2019-06-27 15:46

〔記者林惠琴／台北報導〕胸部「黑青」竟然是乳癌！65歲的玉燕去年6月左胸冒出約1元硬幣大小的瘀青，因無痛而不以為意，不料3個月後，瘀青變大成約5元硬幣大小，就醫確診乳癌，腫瘤約3.8公分且癌細胞已侵犯淋巴。不過，羅東博愛醫院副院長葉顯堂指出，瘀青不是乳癌常見病徵，此為較少見個案。

玉燕說，一開始發現瘀青時就有求診，當時被通知可能是癌症，但自己認為「肖仔！明明是瘀青，怎麼可能是癌症？」，結果瘀青範圍擴大，再次就醫證實真的是乳癌，大哭一場後，決定積極面對，在醫師建議下接受乳房全切除手術，以及後續化療與標靶藥物治療，目前病況控制良好。

回想治療過程，玉燕認為人工血管讓她吃了不少苦，不只因此引發3次感染，導致發燒與嘔吐，甚至吃東西都會吐光光，且打靜脈注射劑型的標靶藥都得住院過夜，自己推車帶著臉盆、換洗衣物、衛生紙與拖鞋等用品，在家裡與醫院奔波，實在很不方便！

治療乳癌權威、乳癌防治基金會董事長張金堅表示，治療乳癌藥物多為靜脈注射針劑，為了降低施打時的疼痛感、化學藥物漏出血管造成局部血管及周邊組織壞死、靜脈血管組織壞死等情形，通常會在鎖骨下用植入式人工血管替代正常血管接受注射療程，但目前特定乳癌已有皮下注射標靶藥物可取代靜脈注射標靶藥物，不用再用人工血管。

另外，葉顯堂提醒，多數乳癌初期無明顯症狀，瘀青也不是常見的乳癌病癥，摸到腫塊算是較常見的發現方式，但大部分腫塊是良性，因此民眾有類似狀況，也不要過度恐慌，建議預防乳癌、降低乳癌復發，除了遠離菸酒外，可養成規律運動習慣。

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