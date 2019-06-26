持綠色「身障手冊」者 7/10前快換證

2019-06-26 14:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市社會局身心障礙福利科指出，拿著「綠色」永久效期身心障礙手冊者，依據「身心障礙權益保障法」規定，必須在7月10日前換成「粉紅色」的身心障礙證明，若沒有如期換發，相關福利及權益恐將受影響。

社會局身障科科長徐綺櫻表示，新北市須換證人數達10萬2946人，自104年7月11日起主動透過各種管道通知民眾換證，聯繫不上的身心障礙者透過政府相關機關系統勾稽查詢或由社工及區公所人員協助逐案電訪、家訪，已經完成99%，尚有1%約1900餘人未換證。

徐綺櫻指出，未換證原因可能為原使用居家服務有免費時數，或領有身心障礙專用停車證，但停車證至108年7月10日將到期，逾期也無效，也有因居家遷移等因素，目前聯繫不上，須再透過各資料比對協尋。

她表示，換發身心障礙證明手續簡單，只要攜帶原有的身心障礙手冊和3張一吋半身照片及身分證、印章，至戶籍所在地區公所社會人文課，即可現場換發；如委託代辦，請代辦人另攜帶身分證，她呼籲倘持有永久效期身心障礙手冊且尚未辦理換證者，請儘速辦理換發。

此外，部分身心障礙者因行動不便、疾病或家中有特殊狀況導致無法至區公所換證，可以用郵寄辦理換發，也可來電由專人到宅協助換證事宜，洽詢專線電話請撥（02）2959-7111。

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