台南芒果盛產 外銷、加工、直銷三箭齊發

2019-06-23 20:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南芒果進入產季，啟動芒果外銷、加工及直銷促銷三箭齊發，以穩定芒果產銷。

目前台南玉井、楠西、左鎮、山上、官田區農會的芒果乾烘製場已啟動加工烘製，山上區農會今年預計收購芒果數量將創新高的10萬台斤來加工芒果乾，官田農會收購量更高達100公噸，並幫果農代工烘製芒果乾。

玉井、南化農會和南瀛國際運銷公司也已啟動芒果外銷。玉井蒸熱場的芒果蒸熱處理量目前累計約250公噸，已是去年同期的2.5倍，台南市農業局指出，南瀛國際運銷公司將會和貿易商配合做好外銷檢疫工作，把最好的芒果外銷到國際。

大內、玉井、新化和左鎮的芒果市場也已開市交易，目前產地價依等級1台斤從10多元到50多元都有。台南國際芒果節活動並已登場，行銷台南芒果；最近到台北市場的批發價格平均則在1公斤42.6元。

南市農業局指出，南市芒果種植面積6775頃，年產量近7萬4千公噸，年產值約36億元，主要產區在楠西、玉井、南化、左鎮、官田。今年因各產區開花著果情形良好，預估產量回復正常年水準，較去年減產年增加2成產量。

台灣芒果以改良種的愛文芒果為主力，農業局預估6月底到7月初是台南芒果大採收期開始。

農糧署南區分署指出，今年台灣芒果外銷至6月22日止累計3088公噸，較去年同期1650公噸增加87%，再創佳績；外銷市場主要是日本、韓國、香港及中國。

官田農會總幹事林正容說，農會芒果乾烘製場有4組烘乾機，預估下週進場的芒果就會爆量，因應農會自製芒果乾和幫農民代工烘乾，農會連日來動員削芒果皮加工烘製。

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