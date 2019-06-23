免費創業空間 新北社企基地招募新血

2019-06-23 13:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府的社企加速育成基地「新北社企．電商基地」第三期團隊即日起開始招募，提供課程、業師輔導、資金媒合及市場拓展等多元輔導資源，基地為包水、電、網路的免費創業空間，第三期進駐申請時間為即日起至7月5日止，社會企業團隊及電子商務新創團隊都能免費報名。

新北市政府經發局長何怡明說，「新北社企．電商基地」提供課程、業師輔導、資金媒合及市場拓展等多元輔導資源，營運2期已培育出39組團隊。

何怡明說，今年基地輔導方向為「拓展商機」，協助社企團隊解決營收問題；除了提供電商課程協助團隊拓展網路商機外，也與萊爾富合作協助團隊進軍團購市場，同時也整合各局處資源免費提供大型活動、市集及公有市場攤位給團隊，未來更將攜手民間企業，協助團隊拓展銷售機會。

進駐團隊、提供單親家長友善工作環境的「好康社企」創辦人康美芳表示，在業師的輔導下，團隊重新調整營運布局，也強化社群經營與品牌曝光；另外，解決流浪犬與特殊族群教育的「台灣心輔犬培育團隊」執行長陳奕君也表示，基地除了幫助團隊串聯人脈外，進駐獲得最大的收益是讓團隊在公部門資源獲取上更為便利，大大幫助了團隊發展。

經發局說，「新北社企．電商基地」位於三重中央市場4樓，是24小時全天候開放使用，包水包電包網路的免費創業空間，除了提供42席共同工作空間外，還有各類業師輔導、電商課程等資源，協助團隊突破營運盲點、激發產品及服務創新。此外，基地同時招募虛擬進駐團隊，能享有同樣的輔導資源，可上新北市政府經濟發展局網站公告事項https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/1931）查詢，或洽77161942。

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