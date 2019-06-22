女神舒淇走的中山陸橋明年將拆，中山橋下引道7月2日先拆

2019-06-22 15:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山一路第一工區拓寬工程，將於7月2日進行工區交通切換，進行「中山橋」下引匝道拆除以及橋下道路拓寬工程，工期1年；至於電影「千禧曼波」中，舒淇走過的「中山陸橋」，目前正在進行工程設計，確定最快明年要拆除。

基隆市府工務處土木工程科長何忠倫表示，已啟動中山一路第一工區拓寬工程，主要為了串連起基隆市港西與市區之重要樞紐，7月2日進行工區交通切換，先進行中山橋下引道拆除，以利拓寬工程進行，工期為1年。但中山橋整體拆除工程則是另案進行，並不在拓寬工程項目內。

中山一路第一工區拓寬工程山側施工範圍，起點自新民路與中山一路路口，至終點火車站北站，道路全長約600公尺，7月2日封閉該路段進行施工，封閉工區期間將進行中山橋下引匝道拆除以及橋下道路拓寬工程，屆時除山側人行空間維持暢通外，主要車流動線改為海側道路雙向通行，各路口依規設置交維人員協助交通引導，以保障市民行安。

工務處長張元良說，中山陸橋拆除工程目前正在進行基本設計，經評估及和地方溝通後，安一路將採平面和中山一路相接通，但居民在說明會時希望仍有一人行通道到火車站，因此規畫設計一個平台讓民眾可以走到火車站，整體拆除工程預估在明年，但還要工程視設計及發包作業時間。

10多年前金馬影后舒淇主演的「千禧曼波」，曾在中山橋取景，她邊走還不時回頭，沿著長而彎的陸橋瀟灑前行，配上林強音樂，讓很多基隆人回味再三，中山陸橋也因此聲名大噪。

這中山陸橋上面有雨遮，拍照很有古典懷舊的FU，也是安樂區穿越鐵路進入市區的必經要道；2013年6月發生中山陸橋的斷橋事件，再度讓民眾關注，此處也是影迷朝聖、民眾打卡熱點。

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