虎頭山虎嶺迎風步道啟用 民眾享受都市登山樂趣

2019-06-22 13:11

［記者謝武雄／桃園報導］虎頭山風景特定區橫跨桃園、龜山兩區，面積720公頃，為打造友善步行環境，市府規劃3大登山系統及6條步道，其中全長1.7公里的桃11稜線步道，命名為虎嶺迎風步道，今天落成啟用並舉行千人健行活動，民眾走在稜線步道上，可以享受都市登山樂趣。

市長鄭文燦致詞時指出，虎頭山風景區布建3大系統、6條步道，所謂3大系統是指前山（公園內）系統、 後山環山（公園外）系統、桃11線道路系統；前山系統的「全齡友善步道」已經完工，另「環狀賞景步道」則為現有的步道，也已經完成指標系統汰換等作業；後山系統則以環山步道為主，後山步道網絡密布大多是經愛好登山、健行民眾隨意走出山徑，目前已經突破步道節點障礙完工。

另桃11線道路系統，主要是讓遊客能從「桃林鐵路」經由各步道系統進入虎頭山風景特定區各休憩景點及後山環山步道系統，包含桃11稜線步道、三元步道（由三元街連接至桃11稜線步道環保公園）、水汴頭步道（由萬坪公園連接至桃11稜線步道水汴頭平台），預計109年底可全部完工；同時南崁溪河川整治計畫也有良好成果，桃林鐵路活化為自行車道，打造綠色休憩廊帶，相信桃園地區的生活品質將不斷提升。

昨日啟用的是桃十一稜線步道，並正式命名為虎嶺迎風步道，全長1.7公里，可由虎頭山公園與北區老人文康活動中心連接忠烈祠步道系統，再沿著桃11號單側道路步行至環保公園，步道特別採取全齡友善、無障礙設計，方便長者及身障族群使用。

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