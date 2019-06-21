高市圖旗山分館、李科永紀念圖書館 獲頒2019建築園冶獎

2019-06-21 13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立圖書館去年新開館的旗山分館及李科永紀念圖書館，建築景觀設計融合當地生態環境及在地人文特色，今年歷經書面初選、實地決選兩階段的專業評選程序，榮獲本屆公共建築景觀類建築園冶獎殊榮。

高市圖表示，建築園冶獎是一個全國性的重要建築獎項，設立旨在鼓勵興建創意設計的綠建築，注重友善環境及永續發展，為人們創造更優質生活空間；去年6月落成啟用的旗山分館，外觀及空間設計結合低碳建築的理念，內裝還有融合在地亭仔腳建築樣式，更將旗山老街山牆及旗山車站意象融入。

「旗山閱讀大書牆」沿著階梯貫穿圖書館1到3樓，串聯不同屬性的閱覽空間，為館內視覺焦點，營造「書中有人．人中有書」的閱讀場景。書牆正反兩面陳列逾千冊的「台灣文史」及「台灣文學」特藏書籍，期許讀者入館即可仰望前人智慧結晶，有如站在巨人肩膀上，鑑往知來。

由李科永基金會熱心捐贈，是高雄第一座結合民間資源、興建完成後交由政府營運的圖書館，同時也是高雄首座公園結合圖書館的案例。隱身於中央公園的李科永圖書館，興建過程坎坷，為融入生態景觀，多次調整設計，降低樓高，克服施工困難，建築體地下1層、地上3層，最後沒有砍任何一棵樹並保存周邊原生態，讓建築完美融於綠林中，提供高雄最親近生態的美好閱讀體驗。

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