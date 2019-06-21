台水股東會預估全年將虧2.6億 8月前用水無虞

2019-06-21 14:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水去年盈餘2.38億，今年目前已虧損3千萬，預計全年度將再呈現鉅額虧損達2.6億。今天股東會上，上任將屆滿3個月的董事長魏明谷表示，是給水收入受到出口連續負成長、工業用水大戶配合政策使用再生等影響，至於水價調整股東會決議仍暫緩，而且今年水情也穩定，8月前用水無虞。

魏明谷說，今年台水面對經營困境更甚以往，今年經立院一讀的預算數虧損3仟萬元，是給水收入受到出口連續負成長影響，以及工業用水大戶配合政策使用再生水，如中鋼及中鋼鋁每日使用再生水量為4.5萬噸，致今年給水收入預估將較預算減少3.85億元。

還有重大工程因湖山水庫下游自來水工程及板二計畫等陸續完工，預估全年折舊費將較預算增加3.31億元，台水預估全年度將呈現鉅額虧損，目前預估約2.6億元。魏明谷重申會努力達成轉虧為盈的不可能的任務，指示經理部門研擬各項增收、減支措施。

有關今年水情，魏明谷表示，今年春雨、梅雨提早1個月，各水庫滿水位，8月前用無虞，預估今年颱風季也會提早一個月，所以今年水情比往年穩定；至於水價20多年未調整，一直傳聞將調高，他說，民生用水關於經濟，有水才有經濟，考量經濟狀況及社會觀感，股東會決暫緩，但台水一直在準備，只要經濟部核準，就會調整。

台水曾長達10年虧損，超過19億元累積虧損，前年開始出現盈餘並創新高，今年1月前董事長郭俊銘則因婚外情事件下台。

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