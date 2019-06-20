台美關係40週年展 竹市鐵道藝術村見

2019-06-20 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市鐵道藝術村即日起到7月14日，展出美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」，這也是慶祝台灣關係法生效40週年，回顧台美關係從1979年後的發展，有不少珍貴史料，市長林智堅說，竹市在台美關係中也扮演要角，邀請市民來觀賞這段40年的歷史發展。

林智堅說，40年來靠著台灣關係法，台美關係並未停下來，尤其總統蔡英文上任後，得到美國政府支持，現階段是台美關係是最好的時刻，台美間最重要的是共享民主與自由的價值，使雙方關係超越種族與歷史界線。

林智堅說，在台美關係中，新竹市扮演重要角色，在軍事方面，過去美軍與新竹黑蝙蝠中隊合作執行偵察情蒐，在經濟上，竹市擁有產值超過1兆的竹科，竹科外商公司有79家，美商就有24家，投資金額高達240億元。

在文化方面，竹市在國外有9個姊妹市，有5個在美國，其中與「美國矽谷」的加州庫比蒂諾市雙邊交流更是密切；台美在科技層面的合作也令人振奮，位在新竹的國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署合作的「福衛七號」，即將在25日於美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，竹市在各方面都參與台美關係的歷史，擔任台美關係的要色。

美國在台協會處長酈英傑說，竹市是充滿前瞻思維且發展快速的城市，有竹科、工研院及太空中心，再過幾天，美台合作的「福衛七號」氣象衛星就要發射升空。此次展覽展出的文件、資料、照片和虛擬實境影像，都展現美台雙邊深刻且廣泛的互動，未來AIT將繼續增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係。

台美事務委員會秘書長翁瑛敏說，紀念台灣關係法40年，今年6月6日，北協已正式更名為「台美事務協調委員會」，蔡英文總統說此舉是為台美關係創下新的里程碑，尤其台美關係穩健提升，足證台美關係廣泛且綿密。

此次展覽分為大事紀、藝術區、VR體驗區、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區，有珍貴歷史文件、老照片、口述影片、物件等內容。

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