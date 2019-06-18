韓國瑜路平再破功？鳳山今晚又有馬路凹陷

2019-06-18 22:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區中山西路今晚9時30分驚傳道路凹陷，由於發生位置在路中央，且正對1棟近600戶大樓車道出入口，人車通行險象環生。

忠義里長李朝清據報立即到場，以三角錐擺放道路凹陷處四周，目測凹陷面積大約8x8公尺，提醒民眾路過小心，由於正對1棟近600戶大樓車道出入口，許多住戶出入膽顫心驚，希望市府能儘速到場處理。

市府養工處獲報將趕往現場處理，將架設安全設施，提醒民眾改道，目前道路凹陷原因尚不明，已通報管線群組了解，將儘速查明道路凹陷原因，並儘速將路面修復完成。

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