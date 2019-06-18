醫病》長輩按讚 新竹馬偕智慧「E」療省時方便

2019-06-18 11:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院打造智慧「E」療服務，即日起初診病人掛號可於網頁填寫個人資料，減少等待時間；對於辦理住院的民眾，也提供電子化住院同意書服務，民眾在現場核對資料無誤並透過電子筆簽名即可，對於老人家、身體不適的病人及家屬來說是一項福音。未來馬偕行動掛號也可讓與新竹馬偕醫院轉診合作院所，幫轉診病人掛號及查閱轉診回覆資料。

看準現代人講求「快、狠、準」辦事效率，在醫院看診平均皆需等待許久，為了幫民眾節省寶貴時間，新竹馬偕醫院進行智能E化服務，透過門診初診個人基本資料資訊化、住院E化服務、馬偕行動掛號APP、醫指付線上繳款系統等，希望打造位於新竹科技城市的醫療機構。

以往門診初診病患掛號，需至醫院現場填寫紙本資料，初診基本資料E化服務上線後，長者看病，家屬可先在家裡填寫線上相關資料，確實幫助民眾節省現場作業時間；辦理住院方面，早期病患住院需填寫紙本住院同意書，線上E化服務開始後，民眾只需在網路上先填寫相關內容，到確認資料無誤後，以電子筆簽名即完成住院報到手續。

醫事課課長林劭芸表示，新竹馬偕希望透過全面E化服務，讓民眾從掛號、查詢看診進度、到線上繳費都能讓民眾做最有效的時間安排。跟醫指付平台合作，還能支付非本人的醫療費用，對於幫助親友繳交看診費，也是一大便利因素。

另外，為達到雙向轉診便捷度，基層診所可透過健保署電子轉診平台與醫院聯繫，或是透過馬偕轉診掛號平台替病人掛號。未來，馬偕行動掛號APP還能提供基層診所轉診掛號、病患病歷等服務，讓轉診合作院所了解轉診病人之動向，以利後續追蹤轉診病人病情。

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