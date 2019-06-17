酷！中華國小應屆生 潛水拿畢業證書

2019-06-17 15:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中華國小第72屆畢業生，今天在基隆市外木山海域進行浮潛畢業典禮；8位應屆畢業生在潛水教練陳志宏老師指導下，背著氧氣瓶潛水至水深3到5公尺海域，在水中領取畢業證書，7男1女小學生開心完成畢業證書大喊「我們畢業了」！

自2009年起，中華國小每年推動畢業潛水體驗活動，是師生與家長最為期待的畢業系列活動。

中華國小校長潘志煌說，水肺潛水是每位畢業生，在畢業離校前所必須具備的基本能力，藉由基隆市政府教育處推動海洋教育，與學校規劃的游泳課程結合，畢業生循序漸進學習，從游泳、浮潛到學會水肺潛水，逐步達成每一階段性的課程目標。

畢業生利用游泳課程完成了潛水基本動作指導及訓練後，上課場所也從游泳池的練習，進一步到外木山海域的成果驗收，這是學校畢業生對自主學習與生命成長的勇敢挑戰。

獨特的潛水體驗學習過程中，除了能夠一覽海底世界的獨特景色之外，更希望能運用教師平時教導的潛水技巧，找尋在海底下專屬於自己的潛水畢業證書。

潘志煌說，今年以「感恩與回饋」做為畢業潛水活動的主題，在過去6年中，社福機構持續給予中華國小學生愛心就學補助，校方安排8位畢業生潛入海中尋找自己的畢業證書及水中彩球，每顆彩球將由學校以完成畢業潛水學生的名義，捐贈本市社福機構，讓畢業生在感恩之餘，更能以所學潛水技能，具體完成回饋社會的善舉。

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