罕見！抽血驗出異樣 婦人同時罹上3種癌

2019-06-17 15:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭66歲的林姓婦人，近期抽血發現血液指數異常，進一步到陽明大學附設醫院檢查，同時發現罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌，所幸均為早期癌病變，經手術治療後，讓病情獲得控制；收治她的陽大醫院副院長王緯書指出，這是他從醫廿多年來，首次碰到病人同時間檢出3種癌。

無家族病史的林婦，不菸、不酒、不吃檳榔，平日有運動習慣，但有糖尿病、高血壓，定期會到基層診所追蹤病情；今年初林婦到診所抽血檢驗時，醫師發現白血球指數偏高，建議她到大醫院求診。

林婦轉到陽大醫院後，經血液、電腦斷層掃描進一步檢驗後，發現罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌；其中骨隨瘤處癌前病變階段，肺癌、乳癌則為一期，隨後由個案管理師協助接受後續治療。

陽大醫院胸腔外科主任蔡建和指出，3種癌症都無關連，只是同一時間在林婦身體檢出；經林婦及家屬討論後，馬上動刀摘除肺葉，乳癌部分則由乳房外科主任陳慶耀接手，進行部分乳房切除手術，1個月內就完成診斷、治療。

林婦手術成功後，康復出院，目前需持續追蹤病情；她今天到陽大醫院感謝醫療團隊協助，讓她病情獲得穩定控制；林婦說，一聽到罹患3種癌症時，心情相當忐忑，但心想既然得到了，就坦然面對，心情看開點交給醫護人員治療。

陽大醫院準備慶生蛋糕，為林婦祝賀，陽大醫院副院長、腫瘤醫學中心主任王緯書表示，癌症患者罹患一種癌症就很嚴重，但林婦卻同一時間被檢查出3種癌，他從醫廿多年來，第一次碰到林婦的狀況。

陽大院長楊純豪指出，癌症早期發現，都能獲得良好治療效果，以林婦來說，就是在定期健檢時發現身體有異，進一步確診罹癌；陽大有癌症多專科醫療團隊，整合多專科共同診治，讓癌症治療效果更好。

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