雨過天晴 仁愛鄉高山茶王春茶競賽頒獎展售

2019-06-15 12:34

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉農會今舉行台灣高山茶王春茶競賽頒獎展售，由「柒采松」楊清琴榮獲特等獎，評審也對特等茶的外觀墨綠勻整、烘焙適中乾燥度足、香氣馥郁與滋味甘甜細緻給予高評價，得獎毫不僥倖；至於「澧瀜號」鄭旭騰則拿下包括頭等一在內的15個獎項，15件報名參賽揮出全壘打，也是矚目焦點。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，今年春茶生長期碰上乾旱，採收製茶期又遇連續降雨，讓茶農吃足苦頭，參賽件數仍有501件，為求一貫的高品質，評審仍採高標準，淘汰217件，淘汰率達43.3％，評審入圍茶樣均有優良水準，確保消費者購買權益。

評選結果「柒采松」楊清琴繼2年前奪特等獎後再度掄元，強調今年的天候條件對製茶是一大考驗，因此參考以往的紀錄，嘗試了10種製作烘焙方式送件參賽，除了拚出特等獎，其餘9件也得獎。

至於頭等一則由「澧瀜號」鄭旭騰獲得，當時評審團對於特等、頭等一的排名相差無幾，經過第二輪評選才決定勝負，雖然屈居第二，但鄭旭騰也獲得頭等三、五、六及頭等、金牌等15個獎項，等於15件參賽全部獲獎，揮出漂亮全壘打。

茶改場魚池分場表示，5月初採製期碰上連續降雨，目前製茶廠多半有空調設備，可減少雨水帶來不良影響，但在萎凋及攪拌過程須避免茶菁受傷，此外仍有部分茶樣有擠壓過度或烘焙不良，產生雜澀缺點，均會淘汰。

至於特等獎外觀墨綠勻整，烘焙適中乾燥度足，水色蜜綠，清澈透亮，因發酵度佳，口感香氣馥郁，滋味甘甜細緻，圓滑飽滿。

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