以學生創意出發 中央大學「idea Hakka新客棧」揭牌

2019-06-11 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕中央大學客家學院11日舉辦「idea Hakka新客棧」揭牌儀式，未來將以「客家語文與數位傳播」、「地方文創實作」和「大數據建置與決策分析」三大主軸作創新教學，將現有的教學空間活化，學生們也展示自行設計的客家文創商品，透過跨領域的課程教學，以學生創意出發，為客家文化注入新活力。

揭牌儀式由副校長陳志臣、客家學院院長周錦宏、副教務長鄭國興和教學發展中心主任吳穎沺共同主持，陳志臣表示，「idea Hakka新客棧」希望培養學生四大關鍵能力，包括跨域合作、自主學習、社會實踐和國際移動力，透過跨領域的課程教學，以學生自身創意出發，為客家文化注入新活力，不僅增加客家文化的易接觸性，使客家文化利用科技、媒體及文創等方式傳播與應用，增加客家領域人才培力科技與人文軟實力！

會中，「客家文化創意與設計」團隊端出學習成果，創立YouTube頻道「沒半點錢」，取自於歌曲「客家本色」─唐山過台灣的下一句，就以客家後生的日常生活為出發，破除大眾對於客家的刻板印象，讓更多人了解什麼是客家。

Nature Fun植物染團隊，以客家藍染做為發想及擴展，希冀客家後生莫忘草木恩情及先祖智囊的道路，並以天然及環保不傷害自然的方式做染料，秉持對土地的友善並且由學生設計及染製，手作出各種獨特客製化的客家文創商品。

「客家語文數位學習與實作」課程結合客家語文與LINE機器人，由學生社群自行發想、揮灑創意產出各種主題機器人，例如「客家新媳婦」結合客家食譜為主題、「HAKKA MUSIC」為一個方便操作的客家音樂資料包、「一八五七，那年我送給你的山歌」是一個客語故事機器人，學生因應潮流所需，將客家語言與文化融入其中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法