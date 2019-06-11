嘉義縣拚春遊 辦演唱會卡司媲美跨年晚會

2019-06-11 13:00

［記者林宜樟／嘉義報導］為推動嘉義縣春遊，嘉義縣府今天宣佈推出「三大百萬特色」行銷措施，安排百萬特色產業（百家特色觀光產業展售）、發放百萬購物金（可抵消費）及百萬大歌星（謝金燕、玖壹壹等），要吸引民眾前來嘉義縣旅遊。

嘉義縣長翁章梁今天宣佈春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」活動，藝人NONO、歌手向蕙玲等輪番上台一同行銷嘉義縣春遊；翁章梁說，嘉義縣於6月22、23、29、30日在縣府前廣場舉辦「最強春遊」活動，邀請100家廠商展售嘉義縣18鄉鎮市特產，4天活動發放100萬購物金供抵用消費，還有歌手演出。

29、30日晚上7點到9點舉辦陣容卡司號稱媲美跨年晚會的音樂晚會，29日是謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔等，30日有玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等歌手演出。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，4天活動從下午3點到晚上9點半於嘉義高鐵站、故宮南院及朴子水道頭園區有免費接駁車，並與來吉部落推出限量預約「原味野餐盒」，現場免費試飲高山茶、高山咖啡和野生愛玉，還有茶席文化體驗，還有親子DIY體驗活動，車輛研究測試中心還於29日下午3點到6點讓遊客體驗自駕車，活動報名資訊可上臉書「吃喝玩樂勁在嘉義」或撥打電話0800874777洽詢。

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