小彌猴上貢桌偷吃香蕉 整個馬路都是牠的遊戲場

2019-06-08 12:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕整個馬路都變成小彌猴的遊樂場！彰化和美小鎮近來出現小彌猴逛大街，和北里長吳華晃表示，和美又非山區，但小彌猴從2日晚間就出現在和北里義安路一帶，直接就來跟「里長報到」，在他的住家門口坐在機車上，還會用機車後視鏡來「照鏡子」，爬上冷氣壓縮機、電表，把電線當單槓盪來盪去，或是當成繩索爬上爬下。

吳華晃因此向縣府求救，防疫所人員送來誘捕籠來，吳華晃放入香蕉來引誘小彌猴，沒想到，小彌猴很聰明，籠內的香蕉不吃，昨天趁著端午節家戶拜拜，闖入民眾家裡，改吃桌上的貢品香蕉，還丟得滿地都是。

「婆婆看到貢桌上的香蕉少了一根，簡直就嚇壞了！」林小姐表示，小彌猴應該是從3樓鐵窗鑽入神明廳，偷吃了1根香蕉，婆婆不知道附近有猴子，根本就嚇壞了，以為神偷來了，他們才向婆婆說，最近有猴子出沒，一定是頑皮猴做的事。

「這應該是被人棄養的小猴子！」住在附近的沈小姐表示，小猴子根本不怕人，誘捕籠所的香整個馬路都變成遊戲場，最愛在電桿、燈桿爬下爬下，還有人拿香蕉來餵牠，因為不缺食物吃，誘捕籠對猴子來說，完全沒用。

小彌猴原本都出現在和北里義安路一帶，但有民眾發現小彌猴開始逛大街，走到和厝路、德美路，還大方走進小吃店，跟店內的貓咪追逐起來。

縣府農業處林務暨野生動物保護科長譚智方表示，彌猴已非保育動物，但仍是野生動物，由於小彌猴年紀尚小，初步研判是遭人棄養，才會在市區發現行蹤，將以誘捕籠來誘捕小彌猴後，將送往特生中心或中興大學，等養到有能力可以在野外求生時，再來尋找適合野放地點來野放。

譚智方指出，根據自然生態法規定，為了讓野生動物小彌猴有自我求生能力，民眾不可飼養、不可餵食，不要讓彌猴遛連在人群聚集處，不然會違反自然生態法的規定。

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