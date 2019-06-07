中橡林園展開2019綠金行動 為環保教育盡心力

2019-06-07 12:24

〔記者張忠義／高雄報導〕為帶動循環經濟未來的創新發展、回饋在地社會公益，中橡林園今年展開「2019綠金行動」系列活動，舉辦「第一本聯合國環保漫畫童書-捐贈儀式暨漫畫家見面記者會」，預計全數贈予高雄地區各小學與高雄市立圖書館，捐贈儀式在高雄圖書總館舉行，期望透過一萬本漫畫、一萬個希望，為環保教育盡份心力。

記者會中另外安排環保姐姐以簡單明瞭的方式來為小朋友們敘說綠金故事，讓小朋友們可以更容易理解炭黑，明白愛地球與循環經濟的重要性，另外也邀請到黃志湧老師到場，陪伴小朋友們繪畫交流，讓小朋友們透過創意發揮，表達對環保的認知。

中橡林園辜公怡董事長表示，希望可以藉由今年的主題活動，帶動大眾一同關心我們身處的環境，集結眾人的力量，推動循環經濟理念，達到環境生態平衡的永續發展目標。

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