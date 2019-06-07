墾丁佳樂水侏儒抹香鯨擱淺 成大連夜帶回救援

2019-06-07 08:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島西岸近期曾發生侏儒抹香鯨擱淺案件，昨天深夜東岸佳樂水海域再次發生侏儒抹香鯨擱淺，海巡署人員及獸醫錢興華前往搶救，成大海洋生物暨鯨豚研究中心今清晨順利帶回治療中。

這頭侏儒抹香鯨屬幼體，體長僅約百公分左右，在佳樂水擱淺時，恆春地區解說志工古清芳、黃雅蘭及許多救護志工都前往協助獸醫及海巡人員照護小抹香鯨。

因鯨豚擱淺的原因非常多，發現時鯨豚呼吸聲與氣孔有嗆水的跡象，身上部分擦傷，背部肌肉消瘦；成大清晨已帶回四草園區須進一步觀察治療，

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