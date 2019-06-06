沙雕是藝術也是財富 議員催生沙雕美術館

2019-06-06 13:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕國內外沙雕經濟學正在形成，市議員吳敏濟今（6）日在議會指出，大安海濱擁有全台做沙雕最好的材料0號砂，且已舉辦6年沙雕音樂祭，參觀遊客從6000多人次成長到45萬人次，建議市府在媽祖園區建構沙雕美術館，帶動海線觀光。

吳敏濟質詢時，比較新北福隆、台南馬沙溝、南投、大安及日本鳥取的沙雕展，經濟產值相較於投入經費均超過10倍，其中鳥取的砂之美術館，2013年總產值超過35億台幣最突出，原因就是常年開放營運，主題經常更新，可以不斷吸引遊客重複前往。

他又說，2013年第3屆大安音樂季參觀人次，由第2屆的1萬零8百人次，一舉躍昇為6萬人次，2017年更突破45萬人次，關鍵因素就是沙雕作品的強大吸睛威力。

吳敏濟還拿出台灣最適合做沙雕的大安0號沙給市長盧秀燕看，並說大安海沙最細緻，粘性最高，沙雕作品的表現力最強。原本毫不起眼的海沙，經過沙雕藝術家的巧手，就能成為創造一方財富的工具，逆轉每到秋冬季節，大安人煙稀少的蕭瑟景象。

吳敏濟強調，要救大安的觀光最快的方法就是在最短的時間花最少的錢，只要編列3595萬在媽祖園區基座一、二樓建構沙雕美術館，一來不會讓已經花了6億的媽祖雕像基座成為蚊子館，二來可帶動大安及海線的觀光。

觀旅局表示，大安沙雕美術館相關規劃已完成，但媽祖園區基座原規劃未考慮沙雕的載重，需進行建築物結構補強，初估需2095萬元；而未來大安媽祖主題園區硬體建置規劃，將優先考量媽祖雕像及周邊景觀工程，後續營運移轉招商會將沙雕元素列為投資計畫參考項目。

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