醫病》晚期肝癌患者福音 二線肝癌標靶藥納健保

2019-06-05 22:18

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症患者福音！衛福部健保署今日表示，今年6月起，健保放寬晚期肝癌患者一線標靶藥使用標準，並將二線用藥納入給付。

今年37歲的蔡小姐，3年前到日本遊樂園乘坐雲霄飛車時，感覺腹部悶痛，回台檢查發現13公分大肝腫瘤，經手術切除後，仍發生兩次肺部轉移，最後經使用一、二線標靶藥，成功獲得控制。

原本晚期肝癌患者若無法開刀，須在6個月內、進行3次電燒等局部治療失敗，才能申請健保給付一線標靶藥物，但台灣肝癌醫學會秘書長林成俊表示，短期內接受太密集局部治療，可能損傷患者肝功能。

經醫學會反映，健保署決定將6個月放寬至12個月，只要12個月內、進行3次局部治療失敗，即可申請健保給付一線標靶藥物。

林成俊指出，此舉可提高治療效益，免除不必要的影像學檢查與輻射暴露，且患者每4個月接受一次局部治療，不必頻繁往返醫院，享有更好的生活品質，必要時也有足夠肝功能再拚二線治療。

雖然放寬一線標靶藥物健保給付條件，但健保署長李伯璋提到，約35%至55%患者仍無效，必須使用二線標靶藥，因此同步將二線用藥納入健保給付，原本自費每顆約900元、患者須每天吃，是不小負擔。

李伯璋說明，放寬一線標靶藥健保給付條件，每年增加約5400萬元至5500萬元支出，約800人受惠；二線標靶藥納入健保給付，每年增加約4億至6.5億元支出，約1000人至1400人受惠。

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