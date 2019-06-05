永續發展研討會各國交流 米倉國小發表永續願景

2019-06-05 15:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕永續發展為世界各國當前重大議題，行政院國家永續發展委員會舉辦國際研討會，邀請各國代表分享經驗，新北市八里米倉國小也進行新世代願景發表，希望在大家努力之下，台灣能更有活力、魅力、更永續。

米倉國小由4位小朋友上台，進行新世代願景發表，小朋友們都期望從自己及週遭所有人做起，可以讓台灣更永續、台灣更有活力、台灣更有魅力。米倉國小校長林愛玲表示，小朋友在淨灘過程中發現螃蟹都跟垃圾住在一起，塑膠問題也很嚴重，因此學校與小朋友陸續進行「護蟹行動」、「米倉不塑之客」等活動，希望能夠把這些觀念帶進家中、社區裡。

環保署長張子敬致詞時表示，關於永續發展的推動，台灣非常重視，在1997年就成立「行政院國家永續發展委員會」推動相關政策，2001年起由行政院長擔任主任委員。在過去這段時間，國家永續發展委員會已經完成了很多內容，包括永續發展政策綱領、永續發展宣言等等，也參考聯合國永續發展指標，建置台灣的指標。

張子敬說，從2016年確立要建立台灣永續發展目標，總統在2017年國慶演說時，也明確表示將推動聯合國目標，後續經過多個部會討論、公聽會等過程之後，2018年訂出目標，其中有一個新目標，就是逐步達成環境基本法中的「非核家園」。

張子敬也對我國在部分領域的成績感到滿意，他說，包括例如健保、老人退休給付、資源回收再利用、零飢餓、教育普及、電力供應等許多面向，台灣都做得很好。以寶特瓶回收來說，國內廠商還開發出能製作功能性布料，後來應用到世界杯足球賽隊伍的球衣。還有性別平等面向，不僅有女性總統，女性國會議員、縣市首長都超過3成7。

不過張子敬也說，追求永續發展不是只有單一國家，台灣身為世界公民的一分子，也希望能做出貢獻，分享自身經驗協助其他國家永續發展，但確實也有很多地方還必須努力，所以需要許多夥伴一起討論，因此舉辦「邁向永續台灣國際研討會－聯合國永續發展目標在地化」的活動，希望大家可以交流。

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