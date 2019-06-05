淹水有解 芭蕉溪大北勢堤段二期工程月底前發包

2019-06-05 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六大北勢淹水有解，立委劉建國今天邀集第五河川局長陳中憲會勘芭蕉溪大北勢堤段工程施工現況，陳中憲表示，二期工程總經費5250萬元，整治河川左岸長度484公尺、右岸長度503公尺，確定今年6月底前發包完成。

2017年的6月1日超大暴雨過境，雲林多個鄉鎮成為水鄉澤國，斗六大北勢地區也是災區之一，水利署當時同意補助防災減災工程，今天劉建國與陳中憲會勘芭蕉溪大北勢堤段施工情況，現場農民及市民代表曾博鴻陳情，認為近保長路的堤防護岸應再加高，避免農田因地勢有高低落差，導致土壤流失。

陳中憲表示，經目測高度落差將有70至80公分、長度約100公尺，確實是會造成土壤流失，目前芭蕉溪大北勢第一期護岸防災減災工程，已接近完工，二期工程總經費5250萬元確定在今年6月底前完成發包，護岸加高要求會在二期工程發包時一併納入施作。

劉建國表示，因極端氣候因素，許多從未淹水及坍崩的地方，每逢大雨來襲都出現嚴重災情，希望各級單位的預警及預防措施應該提早進入準備狀態，不然災情會一直出現，人民生命財產安全也會受到危害。

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