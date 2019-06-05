捲土重來！全國躲避球賽女子組 苗栗致民國中奪冠

2019-06-05 13:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮致民國中參與在桃園小巨蛋舉辦的全國躲避球錦標賽國女組，球隊去年在台東進入決賽後，飲恨不敵對手，只拿回亞軍。但隊員與教練抱著「把冠軍奪回來」的信念，一路過關斬將，總算圓夢，也是給隊內應屆畢業的學生最好的畢業禮物。

致民國中校長郭家豪說，去年與冠軍失之交臂後，隊員們不氣餒，刻苦練習，利用早上與課餘時間，不斷練習各項戰術與基本技巧，希望能贏得冠軍，精神讓師生看了都很感動。

致民國中躲避球女子校隊今年一路從苗栗縣基礎資格賽打起，過關斬將、勢不可擋，再度回到全國錦標賽賽場。比賽過程中致民國中躲避球女子校隊氣勢如虹，連奪5勝，未失一局，展現強大的奪冠意志，總算順利奪得冠軍。

郭家豪指出，校隊成員只有12位，橫跨3個年級，其中4位是3年級應屆畢業生，賽前其他隊員都希望奪冠給學姊最好的畢業禮物，如今諾言成真，讓大家欣喜若狂。

隊員們說，平常幾乎都聚在一起練習，彼此就像姊妹一樣，感情深厚，其中即將畢業的學姊隊於去年決賽飲恨，心中難免有些遺憾，所以隊員今年目標就設定要奪冠，讓學姊們帶著最美好的回憶離開學校，留下國中時期甜美的青春篇章。

除了校隊奪冠，努力陪著隊員苦練、指導的教練鍾孟倪，也榮獲比賽最佳教練，算是喜上加喜。致民國中校方也希望，藉由學校柔道、角力與躲避球等運動，讓更多孩子除了課業，也能透過運動盡情揮灑汗水，並從中學習從失敗中站起來的真正意義。

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