端午包粽繪龍舟 寧園安養院老幼同樂好應景

2019-06-05 09:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午節前，新竹縣湖口鄉寧園安養院特別邀請服務的失智長者，示範及教導幼童包粽子、共同彩繪紙龍舟，透過經驗傳承，不僅阿公、阿婆充滿自信與成就感，小朋友們也認識了傳統習俗，兼具文化傳承與世代交流，祖孫同樂！

寧園安養院端午節慶祝活動，由湖口鄉博愛幼兒園的孩子們帶來一段振奮人心的太鼓表演開場，接著是直笛隊及聖歌合唱演出；在志工的熱心協助下，失智長者口述及示範教學包粽子的技巧，幼童個個露出專注神情認真學習，過程充滿歡笑；最後，阿公、阿婆和幼兒們共同彩繪龍舟，再由小朋友將作品送給長輩。

寧園安養院成立1996年，是全台首座公辦民營的失智照護機構，由衛生福利部社會及家庭署委託天主教會新竹教區辦理，服務對象以失智個案為主，主要由各縣市政府轉介，75%以上為低收入戶及中低收入戶。照護團隊除了健康維護，也重視長輩的需求，平日安排多元活動讓長輩健腦延緩失智退化，依節慶邀請家屬與長輩同樂，讓長輩感受佳節的氛圍。

院長段雷表示，失智長輩雖然短期記憶受損，但長期記憶佳，這次活動運用他們長期記憶的優勢，帶領孩子進入時光墜道，祖孫共同學習。

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