賀一航大腸癌病逝 醫生曝「4大危險徵兆」

2019-06-04 19:36

〔記者周采薇／台北報導〕資深藝人賀一航，昨天（6/3）晚間因大腸癌病逝，享壽64歲。秀場天王豬哥亮以及屏風表演班藝術總監李國修，皆因罹患大腸癌相繼辭世。大腸癌居全國十大癌症發生數第1位，通常發病時程短，病情較不易被察覺，是國人不可輕忽的病症。

大腸、直腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，根據國健署資料統計，每年有一萬五千人罹患大腸癌，等於平均每天就有41人罹癌，死亡率38％是所有癌症中最高的。三軍總醫院癌症中心主任何景良醫師表示，癌症年齡有逐漸降低的趨勢，多半是因為現代人飲食習慣的改變。有兩名30歲不到的病患求診後發現罹患大腸癌，其中一名已經到了大腸癌第四期。

何景良醫師也提醒民眾，出現經常性便秘或排便習慣的改變、糞便出血、體重迅速下降等，以及檢查發現有貧血狀況的人，都有潛在的罹患風險，須儘速進行糞便潛血檢查。現代人習慣外食，飲食習慣偏油炸、重鹹，想要降低癌症因子，除了少吃紅肉、戒菸酒以外，可以多吃花椰菜、水果等高纖食品，保持均衡飲食。另外，大蒜可以幫助抗菌減少癌細胞生成；富含膳食纖維的五穀雜量可以增加腸道蠕動，促進腸道健康。

大腸癌是可以早期發現及早治療，且治癒率很高的癌症。早期的大腸癌如果接受妥善的治療，存活率可以高達90％以上，可以完全控制。衛福部國健署癌症防治組長林莉茹也提醒民眾，政府目前有補助50-70歲民眾，每2年一次定量免疫法進行糞便潛血檢查。

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