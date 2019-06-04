新竹少年單純骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節！

2019-06-04 16:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名位14歲少年騎自行車不慎摔倒，導致前臂骨折送醫開刀，原以為只是一個風險極低的小小手術，不料手術中少年體內二氧化碳濃度急遽升高，體溫飆高，醫師迅速判斷為罕見惡性高熱，立即為少年注射惡性高熱的「唯一解藥」單挫林（Dantrolene），才救回少年的性命，情節宛如高收視率的台灣電視劇「麻醉風暴」。

新竹縣東元綜合醫院表示，「麻醉風暴」劇中主要闡述手術中因使用麻醉藥引發惡性高熱的病患，在麻醉醫師注射「過期」解藥「單挫林」後死亡，透過保險業務員和醫師的明查暗訪，才揭露原來這家醫院為了節省成本，竟然使用過期的藥品和醫衛材料，劇中麻醉過程發生惡性高熱的情節驚心動魄，令人措手不及。

東元醫院表示，這名14歲少年前臂骨折送到該醫緊急開刀，不料苦苦在外等候的家屬們，在手術進行到一半時，收到了病危通知單。原來是手術中，少年體內二氧化碳濃度急遽升高，體溫也從37℃迅速飆高至39℃，當下麻醉科主治醫師沈志隆判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥，為少年注射單挫林。

由於少年的家族從未有麻醉過敏病史，家屬根本不知道自己的孩子對麻醉藥過敏，麻醉科醫師也無法事前得知病患有該遺傳基因。因此，除了麻醉科醫師當下的即時判斷以外，醫院有完整的麻醉監視器與有充足的解藥極為重要，為病患可否救活的至要關鍵。

東元醫院表示，惡性高熱是一種罕見的臨床症狀，通常為手術麻醉時使用的吸入性麻醉劑和去極化肌肉鬆弛劑等藥品所誘發，病人會有處於高代謝狀態的表現，症狀包括肌肉僵硬痙攣、呼吸急促、心律不整、電解質異常、體溫急遽上升等，若沒有立即給予適當治療，病況會在短時間內惡化，患者可能發生橫紋肌溶解、高血鉀、急性腎衰竭等，甚至導致死亡。

沈志隆指出，惡性高熱較好發於男性，男女的比例約是2:1，惡性高熱的發生多來自遺傳基因，所以無法預防及提前治療，通常麻醉科醫師一輩子碰不到一例，碰上惡性高熱可說是場惡夢，雖然惡性高熱是顯性遺傳，但患者於日常生活中完全不受影響，必須遇上特定因子才會被觸發，使鈣離子源源不絕地流進到肌肉細胞內。

所以，呼籲已知道家族遺傳史的手術患者需要接受全身麻醉時要特別謹慎，一定要事先與麻醉科醫師討論最適當的麻醉方式。

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