推動桃73線歷史文化生態之旅 納入浪漫台三線

2019-05-30 22:59

［記者謝武雄／桃園報導］打造浪漫台三線是前瞻計畫重要政策，市議員楊家俍今天在質詢時認為桃73線是台三線旁重要道路，貫穿龍潭、平鎮到楊梅埔心，有古蹟聖蹟亭、安平鎮之役古戰場、茶改場等，兼具產業、生態、歷史文化，建議納入浪漫台三線計畫；另27年前的「健康幼稚園遊覽車大火」也發生在桃73線，建議將該地闢建為「林靖娟老師紀念公園」。

市長鄭文燦也認為，「桃73線是過去被忽略、但很有歷史文化也有觀光價值的路線」，會要求客家事務局完整規劃桃73線歷史文化生態之旅，至於「林靖娟老師紀念公園」，市府會積極取得用地並推動公園計畫；客家局長何明光表示，未來將與區公所一同研議挖掘桃73線歷史文化景點，並與浪漫台三線計畫整合。

楊家俍也提到，健康幼稚園遊覽車大火造成23人死亡、9人受傷，其中林靖娟老師一再衝回火場救出學童，最後死亡時仍抱著4個孩童，因此，周邊的居民每年中元節時，都會在事件發生地點的對面空地舉辦路祭，他建議是否就該地新闢「林靖娟老師紀念公園」，既紀念犧牲的英靈、也緬懷林靖娟老師的捨身大愛、更提醒世人注重兒童安全。

楊家俍說，打造桃73線遊憩路線同時，也應將「大坑缺溪自行車步道延伸到龍潭」，配合大坑缺溪治理計畫，打造優質的生活休閒空間；水務局長劉振宇則表示，大坑缺溪治理計畫預定將從平鎮鎮南橋延伸到龍潭，計畫正在水利署審查中，核定後將分階段全力推動。

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