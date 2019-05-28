竹市四年六萬顆住警器今年成功達陣 擴大助身障住戶免費裝

2019-05-28 18:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動5樓以下住家戶戶免費安裝住警器，4年6萬顆住警器今年成功達陣，不僅高於全國平均值67%，更達到百分百安裝率，今年更擴大推廣到身心障礙住戶，副市長沈慧虹今天感謝贊助經費的各大宮廟，呼籲身心障礙住戶來申請，只要申請通過，每戶可安裝5到6顆住警器，要讓身心障礙住戶居住安全安心。

沈慧虹說，竹市今年將順利達成4年6萬顆住警器安裝的目標，而住警器的推動安裝，已幫助9名市民安全逃生、更有20件火警是及早發現，成效良好，每顆住警器壽命可達10年以上，是守護居家安全的指標。

沈慧虹說，市長林智堅上任後，率全國之先全面推廣住警器免費安裝服務，並以4年讓6萬戶5層樓以下住宅安裝居家住警器，這項目標終於在今年達成，雖然不容易，但市府團隊做到了。

沈慧虹也感謝贊助住警器的市轄7大廟宇和企業，用最短時間募到1萬5000顆，金額超過477萬元的住警器，她也鼓勵身障朋友來申請，消防局會與社會處合作，免費到身障住戶家中安裝；希望提供身障朋友多一份保障與安全。

新竹市消防局指出，火災最常在深夜或清晨民眾熟睡時發生，透過住警器的預警功能能即早發現火災，有效減少人命及財產損失，消防局將與社會處合作，針對市轄身心障礙者約1萬6778戶推出居家訪視裝設住警器服務，只要符合補助資格者，居家範圍內包括臥室、客廳及樓梯間都可免費安裝，一般條件住戶每戶補助1顆，可電洽：03-522-9508轉420-428。

身障朋友曾美玲說，這項服務讓身障朋友很有感，因為曾聽過身障者家中遭逢火災，就是因未裝住警器，如今能獲免費安裝，實在足感心，也讓他們的生活多一份保障與安全。

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