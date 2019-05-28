輪狀病毒疫苗 侯友宜同意優先補助中低收入戶

2019-05-28 13:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員張志豪今天質詢市長侯友宜，要求新北市應比照台北、桃園、台中、台南等縣市，補助嬰幼兒輪狀病毒疫苗，侯友宜表示，全數補助經費龐大，須審慎評估，今年將優先補助中低收入戶家庭，估計將有1000人受惠。

張志豪表示，輪狀病毒是幼兒的國民病，六都中包含台北、桃園、台中、台南都有提供補助，他多次質詢衛生局長陳潤秋，但衛生局總是以財政不足及中央尚未納入常規補助項目為由推託，讓新北市的幼兒淪為二等公民。

張志豪表示，依據衛生局提供資料，以新北市幼兒人數3萬人計算，採取全額補助每人4000元，需1億2000萬元預算；若比照台北市定額補助每人2100元，需要6300萬元；若補助中低收入戶約1000人，每人全額補助4000元，則需400萬元。他認為，在保障幼兒健康安全及財政支出考量上，至少優先補助中低收入戶兒童。

侯友宜回應，全部提供補助經費龐大，對市府財政是負擔，但是如果幾百萬元能夠照顧弱勢家庭，市府一定會做，他當場承諾，將優先補助全市中低收入戶兒童輪狀疫苗。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，輪狀疫苗可以預防嬰幼兒腸胃炎，降低重症風險，輪狀口服疫苗分成2劑及3劑，選擇2劑者於6個月內服用完畢，選擇3劑者於8個月內服用完畢，經估算，新北市中低收入戶家庭6個月以內的嬰幼兒人數約1000人。

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