「憶起教師節」徵件 最高獎金1萬元

2019-05-28 11:11

〔記者林曉雲／台北報導〕今年928教師節雖然還很遠，但教育部已開始進行教師節敬師活動之徵件，最高獎金1萬元，歡迎學生及社會各界報名。

教育部師藝司科長賴羿帆表示，教育部委請社團法人台灣家長教育聯盟辦理教師節敬師活動「憶起教師節」，其中包含短片、四格漫畫及卡片3種類別徵件活動，已開始接受國小、國中、高中、大專學生及社會各界報名。

各組別取特優、優等、人氣獎及評審特別獎各1名，影片組特優1萬元及獎狀、優等5千元及獎狀，人氣獎及評審特別獎頒發獎品及獎狀；漫畫組特優5千元及獎狀、優等3千元及獎狀，人氣獎及評審特別獎頒發獎品及獎狀；卡片組特優3千元及獎狀、優等2千元及獎狀，人氣獎及評審特別獎頒發獎品及獎狀。

科長賴羿帆說明，徵件活動以「老師，我們同在憶起」為主題，其中短片規格為 30到60秒之影片，形式可自由發揮，以舞蹈、微電影、旅遊紀錄、動態相本等多元影片方式呈現皆可，並可自由進行後製（加入文字、各種特效等）剪輯。四格漫畫規格以活動官網 提供之尺寸，A4橫式繪製，單格尺寸寬為13cm、高為9cm，畫風形式不拘。卡片規格則以活動官網提供之尺寸，B5創作（直橫式不限），不限任何創作形式，攝影、繪畫、電腦繪圖等皆可，徵件作品內容須符合主題。各組皆設有特優、優等、人氣獎與評審特別獎4名，獲獎者將會頒發獎狀及獎金或獎品。

2019憶起教師節徵件受理作品至108年6月14日止，詳細徵件辦法、報名表及著作權相關事宜，請至台灣家長教育聯盟教師節敬師活動網站下載，也可撥打電話02-2368-5900或透過電子郵件（0928pm@tpea999.org.tw）詢問。

科長賴羿帆表示，敬師活動取名「憶起教師節」，以紙飛機穿越教室內及教室外為意象，不管是還在校園中的學子或是離開學校後的校友都記得過往與老師相處的點滴，希望能夠喚起大眾在教師節這天，憶起並勇敢傳達對老師的感謝之情。

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