竹南青少年暑期營隊 首推2天1夜環保育樂體驗營

2019-05-27 10:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假將至，為讓孩子們有個快樂、充實又安全的假期，苗栗縣竹南鎮公所推出「青少年暑期快樂成長營」，本年度共有體育、多元藝文、親子活動3大類共34項課程，更首度推出2天1夜育樂體驗營，總員額計1520位，6月15日上午8點起於公所3樓演藝廳開放現場報名，鎮長方進興提醒，往年營隊報名十分搶手，有興趣的家長要把握時間，以免向隅。

竹南鎮公所連年舉辦暑期營隊，廣受好評，今年再接再勵於崎頂新樂園舉辦2天1夜育樂體驗營，將帶領小朋友進行漆彈對抗、綠能及風力發電導覽、DIY教學體驗，另還安排世界級的特技秀及營火晚會。方進興說，此次首度嘗試營隊活動，希望提供寓教於樂的體驗，讓孩子們在快樂趣味活動中對環境、綠能等知識有更進一步認識。

此外，體育活動類包括桌球、跆拳道、籃球、游泳、足球、樂高積木動力機械等15項課程；多元藝文則有纏繞畫、桌球、書法、烘焙、創意機器人等14種；親子活動包括音樂遊戲探索、果凍蠟燭DIY、魔術營等5項。

報名時間、地點於6月15日上午8點至12點於竹南鎮公所三樓演藝廳，每項課程須預付500元保證金，各梯次課程最後一天結束後退回，中低收、低收、身障及特境家庭免保證金，報名人數有限，額滿為止。

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