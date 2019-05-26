龍舟開光點晴 潘孟安歡迎大家到東港吃黑鮪魚看龍舟賽

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣龍舟競賽將於6月6~7日兩天在東港溪河畔舉行，今天上午舉行龍舟開光點睛儀式，由縣長潘孟安擔任主祭官，分別在龍舟的額頭、眼睛等10個位置點上朱砂，並拋送喜糖給在場民眾分享喜氣。
龍舟開光點睛儀式由東港東隆宮主祀，上午8點東隆宮依古禮出動吹班、內司、班頭及轎班迎請溫府千歲到東港溪堤防的龍舟競賽場地坐鎮，接著進行請神、祭船等相關儀式，縣長潘孟安擔任主祭官、立委莊瑞雄、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、鎮代表會主席洪慶田等人擔任陪祭官，在道長的引導下，分別右手執筆、左手執開光鏡分別在每艘龍舟的額頭、眼睛、鼻子等10個位置點上朱砂，代表龍舟啟用，潘孟安隨後也將喜糖及發粿分贈及拋灑給在場民眾取用，一起分享喜慶並祈求今年的龍舟比賽能夠順利圓滿。
潘孟安也邀請大家在端午節假期時到東港來品嚐黑鮪魚及海鮮，並且欣賞龍舟大賽。
東港鎮長徐志雄則說明，今年的龍舟競賽總獎金有100多萬元，男子公開組冠軍獎金20萬元、女子公開組及學校機關團體組10萬元，國中男、女子組各3萬元，共計有50隊參賽。
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縣長潘孟安為龍舟開光點晴（記者葉永騫攝）
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龍舟開光點晴後就能放入水中使用（記者葉永騫攝）
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屏東縣龍舟開光點晴依古禮舉行，由縣長潘孟安擔任主祭宮行跪拜大禮（記者葉永騫攝）
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東隆宮溫王爺坐鎮，班頭及轎班等大隊人馬到場，一切依古禮舉行（記者葉永騫攝）
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點晴後道士舉行開水路的儀式（記者葉永騫攝）
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縣長潘孟安切發粿分贈給在場民眾（記者葉永騫攝）