跟社區活動中心搶阿公阿嬤 旗津圖書館辦「樂齡課程」

2019-05-26 10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市旗津圖書館和在地閱讀手藝老師吳瑟絹合作，每週三上午特別為旗津區長輩規劃系列「樂齡課程」，原擔心老人家興趣不高，不料第一堂課反應非常好，讓館方充滿信心，希望能陪著阿公阿嬤在書本裡挖寶。

旗津圖書館說明，社區邁入高齡化，在社區扮演重要角色的圖書館，也必須思索如何讓銀髮族生活更充實，於是利用圖書館現有資源搭配位長輩量身設計的課程，提供長者另一種更紮實、且輕鬆的生活。

樂齡課程上週三第一天開課，館方無法預計人數多寡，員工一直擔心著會不會沒有人來上課？感覺那一定很糗。

直到課程開始前，看見長輩們陸續走進教室，面帶好奇的坐在備好的桌椅上，員工們懸在胸口的大石頭終於放下。

課程開始後，吳瑟絹老師先分享一些樂齡醫學小常識，因為非常實用、讓長輩們相當感興趣，且不時穿插交流著屬於長輩的經驗，讓現場所有人學到了不少書本上沒有的生活小常識。

除醫學常識分享，老師也設計系列動動手、動動腦的手作課程，例如和風別針、捏泥巴、化妝舞會等，藉由不同的材料，讓長輩們手腦並用、腦力激盪。

一開始，部分長輩們一直叨念著好難、不會作等，但在作品完成後，每位長輩臉上卻又顯露者滿滿喜悅與成就感，員工觀察許多長輩漾在嘴角的笑容，直到課程結束都還燦爛。

指導老師吳瑟絹說，有幸參與這樂齡樂活課程，除了感恩外，至今內心還裝著滿滿的感動，即使圖書館没經費，學堂還是要繼續教下去。

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