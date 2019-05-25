竹山漆彈嘉年華 說不出的「漆淋彈雨」快感

2019-05-25 13:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮漆彈嘉年華活動，今日在狙擊手漆彈場熱鬧登場，除了競賽組以外，還特別增加教育體驗組，讓不少親子們有機會一起認識漆彈，並體驗人生第1次漆彈射擊後，莫不直呼：「真的快感十足！」

此次活動吸引來自全國各地漆彈愛好者，總共組成33隊參賽，每隊5名隊員，比賽規則簡單明瞭，在限時5分鐘的比賽時間內，先達陣的隊伍獲勝，若與賽雙方均無法攻下敵方堡壘拔旗達陣，便以存活人數較多者作為勝負判定之依據。

今日上午9時許，各隊完成抽籤及行前安全教育宣導講習後，與賽隊伍便逐一上場展開對戰，其中不乏父子、兄弟檔，1名首次參賽的林姓高中生說，以前看電視上比賽感覺好像很簡單，如今自己上場後覺得不容易，一方面需要個人運動能力，另一方面也需要團隊戰術配合，才能拿下最終的勝利，儘管競賽過程中，被漆彈打中真的很痛，但卻讓人有種說不出的爽快﹗

竹山鎮長陳東睦、南投縣體育會漆彈委員會總幹事余偉智指出，為推廣漆彈運動，此次特別安排非競賽組的「教育體驗組」，結果一開放開報名，2天內20組便已滿額，顯見漆彈運動越來越受人青睞。

尤其，漆彈與其他休閒運動最大不同處，便是考驗選手的敏捷度及專注力，如何在規定的時間內鎖定目標，又要確保自己不被擊中、淘汰，實在不易，也是漆彈運動叫人玩了還想再玩的迷人之處，未來公所還會規劃相關比賽，期在推動漆彈運動之餘，也能達到帶動地方觀光及產業發展的目的。

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