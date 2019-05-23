新北春遊牽手WeMo！免費15分鐘騎乘暢遊瑞芳

2019-05-23 11:59

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市春遊團體補助方案持續加碼，這次更與智慧綠能電動機車服務WeMo Scooter合作，5月27日到7月12日在瑞芳區設置6個借還站點，註冊WeMo會員後便能享有15分鐘免費騎乘，輕鬆暢遊「暢遊青春山海線」。

新北市規劃15條新北私房景點主題體驗遊程、伴手禮，每人每日最高補助500元，還有抽旅遊住宿券外，這次的春遊加碼活動，新北市旅館業者提供上百張免費住宿券及午、晚餐券，作為抽獎好禮，最特別的是，新北市府與WeMo Scooter合作，推出「青春山海線」包含淡水到三貂角海岸線。

新北市觀光旅遊局表示，5月27日到7月12日在瑞芳區共設置6個借還站點，提供點到點的WeMo Scooter電動機車租借服務，方式就和U-bike一樣輕鬆簡單，遊客只要打開WeMo Scooter APP即可租還車與付款，車廂更隨時備有2頂安全帽，全程採分鐘數計價，不需押金，自上午9點至下午6點提供出租服務。

另外，即日起透過WeMo Scooter APP加入會員，即加贈30元騎乘金，於活動期間在試辦瑞芳區租借車輛，得享前15分鐘免費騎，由於6處站點間距離，騎乘幾乎都不超過15分鐘，遊客幾乎可以免費暢遊，只要出示WeMo騎乘紀錄，享海科館半價遊，活動期間，再加碼抽1名幸運兒，享7天免費騎活動。

新北市觀光旅遊局長張其強說，今年暑假將首度和旅館、民宿、旅行社及伴手禮業者，一起在高雄、台中，舉行大型的新北旅遊推介會，和中南部的同業接軌，新北已經突破400萬人口，希望不同行政區的市民，也能夠到市內的其他地方走走，感受一下不同的山海景色。

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